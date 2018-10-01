01.10.2018, 10:20

Rimi: мы призываем выше ценить работающих женщин среднего и старшего возраста

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rus.delfi.ee
EST
Hiiu Rimi avamine
Hiiu Rimi avamineFoto: Ilmar Saabas

По всей Прибалтике стартовала инфокампания Rimi, в рамках которой хотят развеять широко распространенный на рынке труда миф о том, что женщины в возрасте старше 50 лет медлительны, часто болеют и испытывают трудности в общении на работе.

Видеоролик кампании — тут.

”Основная задача кампании заключается в опровержении часто встречающихся предрассудков, касающихся женщин среднего возраста — именно это зачастую является главной причиной, по которой женщины не могут найти работу”, — сказала руководитель по набору персонала Rimi Кайре Теро. ”Но это неправда, что женщины в возрасте отстали от жизни, не умеют использовать различные технологии и не разбираются в изменениях, которые произошли в мире. Поэтому мы в Rimi решили представить таких женщин общественности, чтобы сформировать их образ, который будет отвечать действительности. Кем является пожилая женщина, которую мы каждый день видим за кассой? Я осмелюсь утверждать, что эта женщина — очень хороший и лояльный работник, умеющий общаться с клиентами и способный к обучению. Мы высоко ценим таких сотрудников и всячески их поддерживаем”.

Кайре Теро рассказала, что при подготовке кампании был проведен ряд интервью среди людей, чьи представления о роли женщины среднего возраста на рынке труда были не очень оптимистичны. ”Когда мы показали результаты нашим коллегам в пожилом возрасте, то они были очень удивлены, что их принимают за кого-то, кем они совсем не являются. Я верю, что семья тут тоже играет большую роль: если мы ценим и уважаем опыт своих родителей, то это будут делать и наши дети, которые через пару десятков лет сами станут работодателями”.

”Принимая на работу людей в возрасте, всегда нужно помнить о наших собственных прекрасных мамах, тетях и бабушках: мы же не думаем, что они отстают от современных тенденций и не способны выучить что-то новое”, — добавила Кайре Теро. ”Я согласна с мудрой мыслью министра здравоохранения и труда Рийны Сиккут: если у нас одновременно живо несколько поколений, то мы можем использовать навыки, знания и опыт старших. Хотя бы на уровне своей семьи: если у вас живы родители и бабушки-дедушки, то это дарит богатую связь поколений”.

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 263 магазина в трех странах Балтии, в том числе 80 гипермаркетов (14 из которых в Эстонии), 145 супермаркетов (70 из них в Эстонии) и 38 магазинов бюджетного сегмента в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.

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