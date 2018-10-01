Rimi: мы призываем выше ценить работающих женщин среднего и старшего возраста

Видеоролик кампании — тут.

”Основная задача кампании заключается в опровержении часто встречающихся предрассудков, касающихся женщин среднего возраста — именно это зачастую является главной причиной, по которой женщины не могут найти работу”, — сказала руководитель по набору персонала Rimi Кайре Теро. ”Но это неправда, что женщины в возрасте отстали от жизни, не умеют использовать различные технологии и не разбираются в изменениях, которые произошли в мире. Поэтому мы в Rimi решили представить таких женщин общественности, чтобы сформировать их образ, который будет отвечать действительности. Кем является пожилая женщина, которую мы каждый день видим за кассой? Я осмелюсь утверждать, что эта женщина — очень хороший и лояльный работник, умеющий общаться с клиентами и способный к обучению. Мы высоко ценим таких сотрудников и всячески их поддерживаем”.

Кайре Теро рассказала, что при подготовке кампании был проведен ряд интервью среди людей, чьи представления о роли женщины среднего возраста на рынке труда были не очень оптимистичны. ”Когда мы показали результаты нашим коллегам в пожилом возрасте, то они были очень удивлены, что их принимают за кого-то, кем они совсем не являются. Я верю, что семья тут тоже играет большую роль: если мы ценим и уважаем опыт своих родителей, то это будут делать и наши дети, которые через пару десятков лет сами станут работодателями”.