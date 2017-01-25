Rimi: к продавцам с нарушениями слуха относятся с пониманием

В Rimi работают 200 человек с частичной трудоспособностью, из которых 25 имеют нарушения слуха. Многие из них выполняют обычные функции продавца на кассах в Rimi по всей Эстонии.

”Rimi как предприятие разделяет позицию, что люди с частичной трудоспособностью должны иметь возможность найти работу согласно своим потребностям и жить максимально полноценной жизнью, — сказала руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро. — Rimi всегда готов идти на компромиссы в отношении людей с частичной трудоспособностью и предлагает обучения, которые помогают людям с физическими недостатками влиться в рабочую среду”.

”У нас на кассах часто работают продавцы с нарушениями слуха, которые хорошо выполняют свою работу, и получают много положительных отзывов от покупателей. Иногда возникают недопонимания, если клиент не замечает возле кассы табличку с информацией о глухоте продавца и сердится, что ему не отвечают или не приветствуют. Во избежание таких неприятных ситуаций наши продавцы теперь носят нагрудные значки, которые сообщают клиенту о том, что его обслуживает человек с нарушениями слуха. Разрабатывать значки помогали сами продавцы с нарушениями слуха”, — рассказала руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро.

Читать еще

Foto: Rimi

”Понимание со стороны клиентов пришло не сразу, это заняло некоторое время, — сказал продавец с нарушениями слуха из центрального Rimi в Тарту Яан Рауль Оясту. — На сегодняшний день такие кассиры уже являются нормой для клиентов: этому способствовало то обстоятельство, что нас много, и мы хорошо справляемся”.

Яан Рауль мечтает о том, чтобы большинство людей с нарушениями слуха нашли себе подходящую работу и не должны были скрываться. ”Это очень мотивированные работники, и нанять их — это честь для каждого предприятия. Если бы услуга сурдоперевода была доступна для глухих без ограничений, это значительно облегчило бы их прием на работу”, — добавил Яан Рауль Оясту.

Магазины фирмы Rimi Eesti Food AS входят в число магазинов компании Rimi Baltic AB на базе шведского капитала, единственным собственником которой является ICA Baltic AB в составе концерна ICA Group. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров под собственным брендом. Rimi Baltic AB имеет в трех странах Балтии в общей сложности 259 магазинов, среди которых — 74 гипермаркета (15 в Эстонии), 95 супермаркетов (28 в Эстонии) и 90 низкобюджетных магазина (45 магазинов Säästumarket в Эстонии). Персонал Rimi в Эстонии насчитывает около 2700 человек.