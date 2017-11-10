Rimi изъяла из продажи пельмени, которые могут быть заражены сальмонеллой

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии в ходе выборочной проверки обнаружил в упаковке пельменей "Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400g" (срок годности 09.05.2018) инфекцию сальмонеллеза, пишет Maaleht.

Пельмени из соответствующей партии продавались в 30 магазинах торговой сети Rimi по меньшей мере в течение месяца. Товар поставило в Rimi предприятие Dabas Produkti SIA.

"На данный момент мы прекратили продажу пельменей Dabas Produkti SIA в Rimi, — сказала руководитель по связям с общественностью Rimi Катрин Батс. — Всех, кто купил пельмени Rimi со свининой и говядиной, просим принести их в ближайший магазин, и за товар вернут деньги. Dabas Produkti отдал на анализ в Латвии пельмени указанной партии, и к сегодняшнему дню пришел ответ, что сальмонелла в них не найдена. Мы продолжаем расследование, чтобы установить, как бактерия попала в продававшиеся в Эстонии пельмени".

Руководитель по качеству Rimi Алгис Мурумаа сказал, что поставщик проанализировал все сырье для пельменей, которое, кроме говядины, было чистым. Относительно говядины еще ожидают ответа. Инфекцию могли передавать рабочие поверхности или работники, относительно чего также ожидают ответа.

Семейный врач Ээро Мерилинд отметил, что в разогретых при правильной температуре пельменях сальмонелла погибает и никакой опасности для человека не представляет. Но важно то, чтобы после обработки пищи вымыли руки — если руки не вымоют, заражение вероятно. Также нужно как следует помыть понадобившиеся при приготовлении пищи посуду и ножи-вилки.