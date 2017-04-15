Rimi и Terve Eesti SA приглашают принять участие в конкурсе и выиграть iPhone7

Rimi, Terve Eesti SA и движение „Joome poole vähem!” призывают придумать термин, которым бы можно было назвать добровольное предъявление документов при покупке алкогольных напитков.

”Задача заключается в том, чтобы сделать показ документов при покупке алкоголя само собой разумеющимся, — сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. — У нас всех есть возможность внести свой вклад в культуру потребления алкоголя. Почему бы не взять инициативу в свои руки и не показывать документ при покупке алкоголя?”.

”Мы хотим повлиять на ситуации, в которых алкоголь попадает в руки несовершеннолетних. Все могут помочь изменить это, показывая в магазинах документы и сохраняя дружелюбие в отношении продавца, — подчеркнула руководитель тренингов Terve Eesti SA Трийн Сокк. — Добровольное доказательство своего возраста — это один из поступков взрослого человека и одновременно пример всем остальным”.

”Мы ищем слово или фразу, которые можно было бы использовать для обозначения добровольной демонстрации документов продавцу. Мы планируем использовать его только в хороших целях, при каждой возможности и повсеместно. Лучший термин выберет жюри, в которое входят рэперы, работники пера и актеры. Победитель будет объявлен 17-го мая на странице Rimi в Facebook”, — рассказала Батс.

В число поддерживающих проект входят рэпер Metsakutsu, актер Индрек Ояри и известная своими текстами группа Горы Лана. Партнеры проекта — целевое учреждение ”Здоровая Эстония” и движение „Joome poole vähem!”, Forum Cinemas и Kinoteater.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо запостить свое слово или фразу в мероприятии "Rimi Sõna" на Facebook или послать сообщение на странице Rimi Eesti. Также можно отправить письмо по почте Rimi Eesti Food AS, Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, 75301 Harjumaa или по интернету klienditugi.ee@rimibaltic.com.

Победитель конкурса получит в качестве приза телефон iPhone 7, помимо этого будут разыграны подарочные карточки Rimi. Варинты принимаются до 12-го мая.