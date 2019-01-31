Рийгикогу утвердил новый закон о страховой деятельности. Что поменялось?

По словам депутата Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, если сегодня в качестве страховщика может выступать только акционерное общество или европейское коммерческое объединение, то изменения в законодательстве позволят предлагать страховые услуги также коммерческим объединениям. ”Хотя страховые кооперативы очень распространены в других частях Европы, Эстония является одной из немногих стран, где законом ограничена возможность таким объединениям действовать на рынке страхования”, — сказал член финансовой комиссии Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, добавив также, что ограничивающий свободу предпринимательства фактор будет отменен, и коммерческим объединениям будет разрешено действовать в качестве страховщиков.

По словам Дмитрия Дмитриева, в 2015 году фракция Центристской партии и Свободной партии предложили легализовать создание страховых кооперативных организаций, которые смогли бы занять определенный сегмент сектора взаимного страхования в Эстонии. ”Тогда это было невозможно осуществить, так как мы находились в оппозиции. Но несмотря на это, была подготовлена почва для разработки соответствующего законопроекта и сделан опрос заинтересованных в этом сторон, которые дали ситуации свою оценку. Тогда они сказали, что действующее ограничение в законе о страховой деятельности было неоправданным”, — сказал Дмитриев.