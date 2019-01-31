Рийгикогу утвердил новый закон о страховой деятельности. Что поменялось?

Депутаты Рийгикогу одобрили законопроект, направленный на создание правовых рамок для страховщиков, действующих на основе коммерческих объединений, чтобы дать им возможность учреждать страховые кооперативы.
По словам депутата Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, если сегодня в качестве страховщика может выступать только акционерное общество или европейское коммерческое объединение, то изменения в законодательстве позволят предлагать страховые услуги также коммерческим объединениям. ”Хотя страховые кооперативы очень распространены в других частях Европы, Эстония является одной из немногих стран, где законом ограничена возможность таким объединениям действовать на рынке страхования”, — сказал член финансовой комиссии Рийгикогу Дмитрий Дмитриев, добавив также, что ограничивающий свободу предпринимательства фактор будет отменен, и коммерческим объединениям будет разрешено действовать в качестве страховщиков.
По словам Дмитрия Дмитриева, в 2015 году фракция Центристской партии и Свободной партии предложили легализовать создание страховых кооперативных организаций, которые смогли бы занять определенный сегмент сектора взаимного страхования в Эстонии. ”Тогда это было невозможно осуществить, так как мы находились в оппозиции. Но несмотря на это, была подготовлена почва для разработки соответствующего законопроекта и сделан опрос заинтересованных в этом сторон, которые дали ситуации свою оценку. Тогда они сказали, что действующее ограничение в законе о страховой деятельности было неоправданным”, — сказал Дмитриев.
”Несмотря на то, что страховой сектор Эстонии сегодня хорошо функционирует и предоставляет услуги клиентам, цель состоит в том, чтобы улучшить и расширить бизнес-среду, предоставив предпринимателям и потребителям дополнительную возможность. После вступления в силу закона можно также создать совершенно новую бизнес-линию, которая не охватывается текущей традиционной деятельностью”, — сказал Дмитриев, добавив также, что прибыль, полученная страховым объединением, останется в Эстонии, поскольку большинство членов будут гражданами Эстонии.
По состоянию на 2016 г. доля рынка европейских страховых кооперативов составляет 31,5% европейского страхового рынка. Эстония — одна из немногих стран, где деловая форма кооперативного страховщика не допускается.