Рийгикогу собирается узаконить роботов-курьеров

Эстонский парламент собирается узаконить перемещение роботов-курьеров по дорогам страны по примеру США, где этот вопрос был решен на минувшей неделе, пишет rus.err.ee.

По словам основателя и руководителя фирмы-разработчика Starship Technologies Ахти Хейнла, роботы которого сейчас испытываются в Мустамяэ, эти машины самостоятельны примерно на 80-90%.

"Грубо говоря, примерно на 80-90% они ездят самостоятельно. Мы и не планировали создавать робота, автономного на 100%. Нас удовлетворяет то, что время от времени роботом может управлять оператор", — сказал Хейнла в четверг в интервью "Актуальной камере".

По его словам, оператор управляет роботом в основном при пересечении дороги. При этом специалист может одновременно управлять пятью машинами. "Мы планируем увеличить это число до десяти, двадцати, ста", — сказал Хейнла.