Рийгикогу решил восстановить докризисный уровень пенсии полицейских и военнослужащих

Закон обеспечит равное обращение в рамках пенсионных схем с военнослужащими, вышедшими на пенсию до апреля 2013 года, и чиновниками полиции, вышедшими на пенсию до января 2010 года. По оценке инициаторов, закон затронет порядка 1400 пенсионеров Департамента полиции и пограничной охраны и порядка 660 военнослужащих на пенсии.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

За инициированный 34 членами Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон о введении в действие и применении Закона о военной службе и в Закон о полиции и пограничной охране (667 SE) проголосовали 72 депутата. Один человек воздержался.