Рийгикогу принял закон, регулирующий рекламу и размещение табачных изделий

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о табаке призван предотвратить и снизить употребление табачных изделий и их производных, а также снизить ущерб здоровью населения, сообщает Рийгикогу.

Табачные изделия и связанные с ними товары, а также соответствующие торговые марки будет запрещено выставлять в торговых точках розничной торговли. Исключения будут действовать для специализированных пунктов продажи, судов, осуществляющих международные перевозки, а также магазинов, размещенных на закрытой территории аэропортов и портов.

Положения о рекламных акциях действующего Закона о табаке будут расширены и на товары, связанные с табачными изделиями (например, их нельзя предлагать в качестве приза в розыгрыше или в качестве иного блага). Будет расширен запрет продавать товары, связанные с табачными изделиями, с каким-либо иным товаром (чехлы для мобильного телефона, пепельницы и т.п.) в одной упаковке.

Закон ограничит доступность и использование электронных сигарет. В дальнейшем использовать электронные сигареты будет запрещено во всех местах, где курение запрещено. Помимо запрета на международные дистанционные продажи добавится запрет на внутригосударственные дистанционные продажи. Поэтому в дальнейшем табачные изделия нельзя будет приобретать в интернет-магазинах и каталогах.

Закон также установит требования к составу и чистоте жидкости для электронных сигарет. Для электронных сигарет будут запрещены отличные от табака вкусовые добавки.

Закон введет обязанность требовать документы у клиента, покупающего табачные изделия или связанные с ними товары, за исключением случаев, когда человек безоговорочно является совершеннолетним. Налогово-таможенный департамент получит право делать контрольные покупки для выявления подпольной торговли табачными изделиями. Полиция получит право делать контрольные покупки также с целью выявить, не продаются ли табачные изделия или связанные с ними товары несовершеннолетним. Они также получат право при необходимости привлекать к контрольной покупке лицо в возрасте от 16 лет.

Закон предусматривает ввести переходный период для запрета рекламных акций; запрета на размещение продуктов и торговых марок; запрета на внутригосударственные дистанционные продажи; запрета на различные вкусовые и ароматические добавки, отличающиеся от вкуса и запаха табака, в электронных сигаретах; запрета на продажу продуктов, связанных с табачными изделиями в одной упаковке с другим продуктом, а также для расширения требований к обозначениям на упаковке на другие печатные материалы, прилагаемые к товару. Выполнять указанные требования необходимо будет начать к 1 июля 2019 года.

За закон (357 SE) проголосовали 48, против — 24 члена Рийгикогу, четыре депутата воздержались.