Рийгикогу принял закон, регулирующий инновационные платежные услуги

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о платежных учреждениях и об учреждениях в сфере электронных денег и, в связи с этим, в другие законы перенимает соответствующую директиву ЕС о платежных услугах, которая регулирует инновационные платежные услуги, снижает связанные с платежами риски и повышает защиту прав потребителей, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Закон регулирует две новые платежные услуги: информацию о счете и услуги по инициированию платежа. Предприятие, предлагающее эти услуги, обязано ходатайствовать о разрешении на деятельность у Финансовой инспекции. В дальнейшем Финансовая инспекция является надзорным учреждением, как и в отношении других учреждений, занимающихся платежными услугами.

С помощью услуги информации о счете клиент может получить сводную информацию из различных банков о состоянии своих финансов. Услуга инициирования платежа позволяет сделать покупку в интернет-магазине без использования кредитной карты или банковской ссылки конкретного кредитного учреждения.

В Эстонии указанные услуги не предлагаются, но, например, в США этим занимается Mint (информация о счете), а в Германии — Sofort (услуга инициирования платежа).

Предприятия электронной связи должны ходатайствовать у Финансовой инспекции о получении разрешения на деятельность платежного учреждения, если совершаемые через них платежные сделки превышают указанные в законе ограничения и иные установленные условия (например, оплата за физический товар или м-парковка). В случае, если сделки, совершаемые посредством предприятия электронной связи, не превышают установленных пределов (отдельная сделка не выше 50 евро) и если один клиент совершает сделок не более, чем на 300 евро в месяц, то разрешение на деятельность не требуется.

Требования по безопасности, связанные с электронными платежами, станут жестче. В дальнейшем предприятия, предлагающие платежные услуги, должны будут применять строгие способы аутентификации клиента. Строгая аутентификация клиента состоит из двух частей: что-то, что клиент знает, и что-то, что есть у клиента. В Эстонии уже используется несколько вариантов строгой аутентификации, например, ID-карта, mobiil-ID, различные приложения и калькуляторы паролей. В связи с этим будет ограничено использование карточек паролей, поскольку они не являются надежными способами аутентификации.

В случае злоупотребления украденной или потерянной банковской картой личная ответственность клиента снизится со 150 до 50 евро.

За принятие закона проголосовали 84 депутата.