Рийгикогу принял закон об услугах такси на основе ИТ-платформ

Сегодня на заседании 86 голосами ”за” Рийгикогу принял закон, регулирующий услуги такси на основе ИТ-платформ. Закон устанавливает новый вид услуг такси, предоставляемых в электронной среде. Как заказ поездки, так и расчет цен происходят с помощью ИТ-платформы, сообщает Пресс-служба Рийгикогу.

Инициированный 26 членами Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон об общественном транспорте, Закон о дорожном движении и в Закон о государственных пошлинах упразднит требование о прохождении профессионального обучения на водителя такси. За организацию обучения будут отвечать лица, оказывающие услуги.

В результате изменений в Эстонии появится гибкое, учитывающее разные интересы и сбалансированное регулирование услуг такси, которое, в то же время, не будет идти на компромиссы в части прав пассажиров.

Оказание услуг такси станет более гибким. Услугу можно будет оказывать и посредством ИТ-платформы. Если заказ такси и расчет цен происходит с помощью ИТ-услуг, то таксометр для таких поездок не требуется. Также недействительны ценовые ограничения, установленные самоуправлением, так как потребитель видит стоимость поездки уже во время заказа такси. В остальных случаях таксометр использовать необходимо — например, в случаях, когда люди садятся в машину на улице или на остановке такси или если заказ такси ведется через колл-центр.

Поправки, внесенные в ходе второго чтения, касаются отмены требования о прохождении профессионального обучения на водителя такси и права таксистов оказывать услуги посредством ИТ-платформы. Закон позволит оказывать услуги такси по всей территории Эстонии при условии соблюдения правил на территориях других самоуправлений, установленных этими самоуправлениями.

Закон вступит в силу 1 ноября текущего года.