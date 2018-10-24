Рийгикогу принял закон о применении регламента о геоблокировке

Цель регламента — предотвратить дискриминацию клиентов на внутреннем рынке ЕС посредством ценовой политики или условий продаж или оплаты при покупке товаров или услуг из другого государства-члена. Регламент касается розничной торговли как в интернете, так и по традиционным каналам и электронных услуг (например, облачных услуг, организации хранилищ данных, веб-хостинга, поисковых систем и интернет-каталогов). Если предприятие хочет перенаправить клиента из другого государства-члена ЕС на отдельную веб-страницу, в дальнейшем для этого потребуется получить разрешение. Регламент о геоблокировке не обязует предприятия поставлять товары в любую точку ЕС.

Он не распространяется на медийные услуги, основная деятельность которых связана с предоставлением произведений и других материалов, защищенных авторским правом.

Регламент вступит в силу 3 декабря. Согласно закону, учреждением, осуществляющим применение и надзор за соблюдением положений регламента в Эстонии, назначается Департамент защиты прав потребителей.

За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Закон о защите прав потребителей (661 SE) проголосовали 72, против — 8 депутатов.