Рийгикогу принял проект бюджета на 2018 год

Депутаты Рийгикогу приняли проект бюджета на 2018 год. За него проголосовало 55 парламентариев, 41 был против. Бюджет на следующий год не только самый большой в истории — его объем впервые превысит 10 миллиардов евро, сообщает фракция Центристской партии.

По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, теперь государству предстоит перейти от слов к делу и начать реализовывать все те идеи, которые позволят улучшить качество жизни и поднять доходы населения.

Член финансовой комиссии добавил также, что если раньше в бедности проживал каждый пятый житель Эстонии, то сегодня эти показатели уже изменились в лучшую сторону: ”По данным Евростата на грани нищеты и социальной отверженности в прошлом году жили 7,7% населения. Это один из самых низких показателей в ЕС. Лучше нас ситуация обстоит в Дании, Финляндии и Швеции, где эти показатели в пределах 3-4 процентов. Нам есть еще над чем работать, но уверен, что благодаря предпринимаемым правительством мерам уже в следующем году благосостояние жителей Эстонии значительно улучшится”.

”Бюджет сверстан таким образом, чтобы экономический рост, который мы наблюдаем сегодня в полной мере отразился бы на благополучии населения. Благодаря справедливой политике нынешнего правительства, расходы на социальную сферу и выплаты пособий и пенсий вырастут до 3,1 миллиарда евро. Сфера здравоохранения получит 1,4 миллиарда евро, что на 34 миллиона евро больше, чем в этом году и это позволит решить проблему с длинными очередями к специалистам” — перечислил Дмитриев основные статьи расходов в бюджете на 2018 год.

Политик напомнил также и о главное обещании действующей коалиции — повышении не облагаемого налогом минимума до 500 евро. ”Благодаря этому шагу выиграет более 600 тысяч человек среди работающего населения страны, которые практически будут получать 13 зарплату в размере 768 евро в год” — сказал Дмитриев.