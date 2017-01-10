Сегодняшнее заседание комиссии Рийгикогу по окружающей среде посвящено отчету Государственного контроля «Деятельность государства и местных самоуправлений по сбору и вторичному использованию бытовых отходов».

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, в аудите отмечено, что ни государство, ни многие местные самоуправления не осуществляют надзор за деятельностью лиц, занимающихся сбором отходов и их переработкой, а также лиц, использующих переработанные отходы. Большинство местных самоуправлений, по сути, не ведет проверок по этому вопросу. Не установлены также все лица, у которых возникают отходы. Нет надзора за сортировкой отходов и сортировкой по типам. Нет надзора и за тем, выполняют ли лица, отвечающие за утилизацию отходов, установленные местными самоуправлениями требования.

”Система сбора отходов в общем и целом работает. Но для того, чтобы обеспечить повторное использование по меньшей мере 65% отходов к 2030 году, необходимо установить рамки ответственности государства и местных самоуправлений в отношении повторного использования отходов, организации вывоза мусора и выполнения целей по повторному использованию отходов”, — сказал Вакра. В этом году местным самоуправлениям планируется выделить 2,2 миллиона евро из государственного бюджета. Эти средства пойдут на развитие сферы переработки отходов. Из этой суммы наиболее крупные дотации будут выделены Таллинну и Тарту (640 000 евро и 150 000 евро, соответственно).

Целью аудита было оценить, обеспечило ли государство в сотрудничестве с местными самоуправлениями организацию сбора отходов у населения, условия для сортировки отходов по типам и поступление установленного количества отходов в повторное использование в качестве материала. В ходе аудита Государственный контроль рассмотрел организацию отходного хозяйства в Министерстве окружающей среды и подотчетных ему учреждениях, а также в пятнадцати местных самоуправлениях.

На заседание комиссии по окружающей среде приглашены представители Государственного контроля и отдела отходного хозяйства Министерства окружающей среды