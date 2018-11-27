Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

Льготные акцизные ставки на природный газ установили для предприятий, интенсивно его потребляющих. Ставка составит 11,30 евро за 1000 м3.

Однако льготы не распространяются на предприятия, производящих электроэнергию, теплоэнергию и занимающиеся продажей газа.

Кроме этого, депутаты отменили предусмотренное на 2019 и 2020 гг. повышение акцизов на алкоголь.