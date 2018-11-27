27.11.2018, 12:01

Рийгикогу отменил запланированное повышение акцизов на алкоголь

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rus.delfi.ee
EST 12
Astelpaju naps
фото иллюстративноеFoto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Депутаты Рийгикогу одобрили поправки к Закону об акцизах, согласно которым устанавливается льготная акцизная ставка на газ для некоторых предприятий и отменяется запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акцизов на алкоголь, пишет rus.err.ee.

Льготные акцизные ставки на природный газ установили для предприятий, интенсивно его потребляющих. Ставка составит 11,30 евро за 1000 м3.

Однако льготы не распространяются на предприятия, производящих электроэнергию, теплоэнергию и занимающиеся продажей газа.

Кроме этого, депутаты отменили предусмотренное на 2019 и 2020 гг. повышение акцизов на алкоголь.

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