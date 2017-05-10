Рийгикогу отклонил законопроект о введении запрета на разведение пушных зверей

Депутаты парламента отклонили в первом чтении законопроект о введении запрета на разведение пушных зверей на территории Эстонии. Законопроект был отклонен по решению комиссии по окружающей среде, сообщает фракция Центристской партии.

По оценке депутата Рийгикогу Игоря Кравченко, закрытие ферм по разведению пушных зверей может повлечь за собой ряд социально-экономических проблем.

”В Эстонии на фермах по разведению пушных зверей работает несколько сотен человек.” — отметил Кравченко.

Депутат привел в качестве примера поселок Карьякюла в Харьюском уезде, где 75 процентов населения связаны с местной фермой по разведению пушных зверей и альтернативных рабочих мест там нет и не предвидится.

”Сторонники законопроекта, а также защитники животных не отдают себя отчета в том, к чему это может привести. Наша страна сотню лет занималась разведением пушных зверей и утверждения, что такие фермы закрываются по всему миру — не отвечают действительности.” — сказал Кравченко.

Политик добавил также, что сравнение Бразилии и Хорватии с Эстонией в объяснении к законопроекту, граничит с маразмом. ”Более того, наши соседи Латвия и Финляндия отказались от введения запрета на разведение пушных зверей и выступили за развитие этой отрасли, где сегодня одним из мировых лидеров является Дания.” — сказал он.

Депутат Рийгикогу считает, что защитники животных и другие активисты ходатайствуют о запрете на разведение пушных зверей с 2009 года, но до сих пор так и не смогли предоставить разумных аргументов, за исключением этического и эмоционального аспекта.