Рийгикогу обсудит высокоскоростное интернет-соединение

Сегодня депутатская группа Рийгикогу в поддержку сети широкополосного интернет-соединения проведет открытое заседание на тему «Год широкополосного соединения», где обсудит создание быстрого и стабильного интернет-соединения, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя депутатской группы Андреса Метсоя, важно, чтобы качественные э-услуги были доступны и по карману даже жителям отдаленных уголков Эстонии.

”Закон, инициированный специальной комиссией по контролю государственного бюджета, на сегодняшний день принят. Пора предпринять решительные шаги для выполнения его целей”, — сказал Метсоя.

”На заседании мы заслушаем мнения представителей причастных организаций и учреждений, чтобы сформировать дальнейший план действий”, — добавил Метсоя.

”Закон — это хороший пример сотрудничества между коалицией и оппозицией, но он не решает все связанные с широкополосным соединением проблемы”, — сказал член группы Артур Тальвик.

”Я надеюсь, что в ходе этого обсуждения мы найдем хорошие решения для существующих проблем”, — добавил он.

На заседание приглашены представители Elektrilevi, Союза уездных самоуправлений Эстонии и Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии.