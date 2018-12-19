Рийгикогу модернизировал требования к банкам и инвестиционным объединениям

Закон модернизирует требования к капиталу, управлению и объединению банков и инвестиционных учреждений, а также требования к страховым предприятиям. Будут модернизированы принципы назначения автоматического дорожного страхования. Помимо этого, будут дополнены основы решения кризисов в банках и инвестиционных учреждениях. Будут уточнены принципы сотрудничества между Гарантийным фондом, институтами ЕС и схемами гарантий в других государствах-членах ЕС.

В настоящий момент банки могут объединяться только с другими банками. В будущем в известных случаях банки смогут проводить слияния с другими коммерческими объединениями. Право ЕС такого изменения не требует. Но учитывая, что регулирование кредитных учреждений в ЕС в значительной степени гармонизировано, из-за существующего в настоящий момент отличия кредитное учреждение при выборе своей юрисдикции может предпочесть другую страну ЕС, где данные ограничения не действуют.

Закон предусматривает, что руководителями кредитных учреждений; финансовых холдингов, являющихся материнским предприятием кредитного учреждения, и смешанных холдингов могут избираться или назначаться только лица, имеющие достаточные для этого навыки, знания, опыт, образование, профессиональную подготовку и безупречную бизнес-репутацию.

Закон призван повысить финансовую стабильность и укрепить доверие и прозрачность финансового сектора, а также обеспечить стабильность рынка.