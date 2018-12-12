Рийгикогу изменил правила применения пени при возврате дотаций

Согласно закону, в дальнейшем пеня не будет применяться в случае возврата по частям дотаций, выданных на основании Закона о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза. Вместо этого получатель дотации будет выплачивать процентную ставку, соответствующую ставке Euribor за шесть месяцев, к которой прибавится три процента в годовом исчислении. Аналогичное регулирование действует и в случае требования о возврате пособий, которые предоставляются на основании Закона об организации рыболовного рынка и Закона о структурных пособиях. Второе важное изменение дополнит законы принципами, выявленными в ходе судебной практики: пеня не высчитывается в размере, превышающем основную задолженность.

За инициированный комиссией по сельской жизни Закон о внесении изменений в Закон о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза, Закон об организации рыболовного рынка, Закон о структурных пособиях в период 2014–2020 гг. и в Закон о структурных пособиях в период 2007–2013 гг. (687 SE) проголосовали 82 депутата. Один человек воздержался.