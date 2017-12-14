Рийгикогу изменил правила по освобождению работающих пенсионеров от подоходного налога

Инициированный Правительством Республики Закон о внесении изменений в Закон о социальном налоге и в Закон о подоходном налоге (499 SE) создаст более благоприятную налоговую среду для предпринимателя-физического лица (FIE), расширив налоговые льготы и социальные гарантии.

Правила будут схожи с теми, что применяются в отношении коммерческого предприятия. Пенсионеры смогут подать заявление о необлагаемом налогом доходе обоим лицам, удерживающим подоходный налог, если их пенсия и зарплата по отдельности обе меньше 500 евро, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Из полученного от предпринимательства дохода FIE должны заплатить социальный налог, в отношении которого установлены минимальные и максимальные границы. Согласно закону, максимальный предел социального налога для FIE будет снижен до годовой суммы десятикратной минимальной ставки заработной платы (в настоящий момент — пятнадцатикратная). В этом году максимальная граница равна 27,918 евро. В следующем году она снизится до 18,612 евро.

В случае болезни у FIE есть возможность сократить свои минимальные обязанности по социальному налогу на количество дней, когда они были временно неработоспособны. Помимо этого, FIE смогут рассчитать компенсацию по болезни за дни болезни со второго по восьмой, и вычесть эту сумму из облагаемого социальным налогом дохода с предпринимательства.

FIE, для которых учеба является основной обязанностью, будут освобождены от минимальной обязанности по социальному налогу и от обязанности внесения авансового платежа по социальному налогу. В результате этого они не будут больше обязаны выполнять минимальную обязанность по социальному налогу. При получении доходов с предпринимательства они будут обязаны оплатить социальный налог лишь с реально полученного дохода.

FIE также смогут вычесть расходы на поддержание здоровья в размере до 100 евро в квартал. Как и коммерческие объединения, FIE смогут вычесть до 10 евро с доходов в счет рекламных подарков, а также расходы на питание при занятии предпринимательством в иностранном государстве в объеме суточных, установленных для командировок за границу (50 евро в течение первых 15 дней нахождения в командировке, 32 евро каждый последующий день). Также 32 евро в месяц можно списать на принятие гостей и деловых партнеров.

В закон также была введена поправка, которая, в первую очередь, касается пенсионеров. Если пенсия и зарплата человека по отдельности меньше 500 евро, то заявление о необлагаемом налогом доходе он может подать обоим лицам, удерживающим подоходный налог. При этом необходимо учитывать, что общая сумма в заявлениях на необлагаемый налогом доход, поданных Департаменту социального страхования и работодателю, не должна превышать 500 евро.

Пенсионеры, не работавшие в прошлом году, ничего делать не должны. Для их пенсий Департамент социального страхования автоматически учтет необлагаемый налогом минимум и заявление подавать не надо. Важная поправка состоит в том, что с нового года в местные самоуправления будет поступать 11,86% с облагаемого налогом дохода физического лица-резидента (до сих пор поступало 11,60%).

За закон проголосовал 81 депутат. 2 члена Рийгикогу воздержались.