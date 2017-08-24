Рига и Вильнюс обогнали Таллинн в рейтинге самых богатых городов Центральной и Восточной Европы

Вильнюс и Рига входят в десятку самых богатых городов Центральной и Восточной Европы, в отличие от Таллинна. Об этом пишет литовская деловая газета Verslo zinios, передает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Соответствующий рейтинг составили аналитики компании Euromonitor International, которые подсчитали, сколько в городах домашних хозяйств с годовым доходом более 150 тыс. долларов (около 130 тыс. евро).

Подсчитано, что в Вильнюсе, который находится в рейтинге на восьмом месте, таких домохозяйств 5400, в Риге (9-е место) — 5200, в Таллинне (17-е место) — 3900.

Самым богатым городом объявлена Прага (17500), за ней следуют Варшава (15300) и Будапешт (12700).