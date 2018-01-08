08.01.2018, 19:30

RIA сократил легендарного эстонского специалиста по безопасности

 (21)
rus.delfi.ee
EST
Margus Arm, Anto Veldre, RIA
Margus Arm, Anto Veldre, RIAFoto: Tiit Blaat

Департамент государственной инфосистемы (RIA) с начала года сократил Анто Велдре — эксперта в сфере ИТ-безопасности со стажем. Велдре работал в отделе работы с инцидентами CERT-EE и коммуникационном отделе аналитиком.

Как сказал сам Велдре порталу Geenius.ee, он проработал в RIA без двух месяцев девять лет, но с начала этого года в департаменте произошли изменения структуры, и для его должности было сложно найти подходящее место.

По его словам, расторжение рабочих отношений произошло ”интеллектуально, без какой-либо драмы”. При этом договорились, что если на страну обрушится какая-либо угроза безопасности, то Велдре обязательно придет на помощь.

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