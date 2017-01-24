В конце 2016 года Департамент технического надзора (TJA) провел широкомасштабную кампанию рыночного надзора с целью проверить соответствие требованиям продавцов пиротехнических товаров и самих товаров.

Всего провели 34 проверки во временных пунктах продажи и на рынках и обнаружили три крупных нарушения: в двух местах продажа запрещенных в розничной торговле петард и продажа без соответствующей лицензии, и в одном месте было в продаже большое количество пиротехнических товаров, на которых не было требуемой информации на эстонском языке. В результате проверок TJA начал пять производств о проступке в связи с нарушениями оборота (отчуждения, хранения) пиротехнических товаров и соответствия товаров требованиям.

В прошлом году в TJA поступило больше, чем раньше, жалоб относительно продаваемых в различных интернет-средах, в основном в Facebook, пиротехнических товаров. Большинство объявлений о продаже удалили после того, как TJA обратил на это внимание. В отношении двух физических лиц начали производство о проступке в связи с продажей пиротехнических товаров, в том числе петард, без лицензии.

Вдобавок обнаружили, что долгое время занимающийся пиротехническими изделиями в Эстонии предприниматель складировал товары в большом количестве в не имеющем требуемого для этого разрешения месте. TJA обязал предприятие доставить товары на склад взрывчатого материала, где есть есть разрешение и подходящие условия для их хранения.

TJA напоминает, что для обеспечения безопасности установлены требования как к занимающимся продажей пиротехнических товаров предприятиям, местам продажи, так и к товарам. Пиротехнические товары можно покупать только у имеющего для этого соответствующее разрешение предпринимателя. не на рынке или у случайного человека на улице.