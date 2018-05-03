03.05.2018, 18:34

Результаты проверки: только один интернет-магазин соблюдает все требования


rus.delfi.ee
EST
Naine vaatamas KV-d
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Департамент защиты прав потребителей в этом году уделяет большое внимание условиям продажи в интернет-магазинах. На основании проверенных до сих пор 40 магазинов ситуацию можно оценить как плохую, потому что в 39 из них были нарушения, вне зависимости от величины интернет-магазина.

В условиях продажи больше всего проблем было с 14-дневным правом на отступление от договора, нарушения были в 38 из 40 проверенных интернет-магазинов. 14-дневное право на отступление было исключено больше всего по причине, что товар использован, испачкан или иным образом поврежден, например, если у товара отсутствуют этикетки.

В подобных случаях торговец не имеет права исключать право на отступление, но потребитель должен возместить торговцу уменьшение стоимости товара.

75% интернет-магазинов не предоставили потребителям типовую форму заявления об отступлении и не следовали в условиях продажи требованию Обязательственно-правового закона, в соответствии с которым торговец должен при отступлении от договора вернуть потребителю и расходы на доставку товара. Во многих случаях потребителя также не оповещали об обязанности потребителя оплатить расходы на возврат товара.

67% интернет-магазинов вводили потребителя в заблуждение в связи со сроком возврата денег в случае отступления. 45% интернет-торговцев также не отличали гарантию продавца от следующего из закона права на предъявление претензии.

Департамент защиты прав потребителей начал производство по факту нарушений в отношении 39 торговцев, 13 из которых не закончены. На настоящий момент предпринимателям сделано 9 предписаний, в случае 6 из которых также назначен штраф в зависимости от конкретного нарушения в промежутке от 500 до 1500 евро за невыполнение предписания. В случае трех интернет-магазинов доступ для третьих лиц ограничен.

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