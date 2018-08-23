Результаты опроса: треть жителей Эстонии довольны своим экономическим положением

В то же время как плохое или очень плохое свое положение оценивают 20% жителей Южной Эстонии и 16% пенсионеров, сообщается в пресс-релизе.

Бизнес-руководитель Kantar Emor Айвар Воог сказал, что своим экономическим положением чаще довольны молодые и жители Таллинна, Северной Эстонии и в Тартуского и Йыэгеваского уездов. ”90% жителей Эстонии считают свое благосостояние по меньшей мере удовлетворительным и только 10% думают, что дела идут плохо или очень плохо”, — сказал Воог. ”Доля тех, кто считает экономическое положение хорошим или очень хорошим, за последние пять лет заметно увеличилась — почти в два раза по сравнению с показателем периода экономического спада”.

По словам Воога, в зависимости от региона оценка экономического положения сильно отличается. Если в Таллинне себя чувствуют хорошо или очень хорошо 36% жителей, то на юге Эстонии — в Выруском, Валгаском и Вильяндиском уездах — всего одна пятая населения. Число недовольных в Таллинне составляет 7%, а на юге Эстонии — 19%.

По-прежнему существует разница в степени удовлетворенности эстонцев и представителей других национальностей. Среди эстонцев свое экономическое положение оценивают как хорошее или очень хорошее 34% респондентов, а среди неэстонцев — 23%. ”Иными словами можно сказать, что в нашем государстве региональные и возрастные различия играют большую роль при оценке своего благосостояния, чем национальность”, — подтвердил Воог.

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