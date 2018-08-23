23.08.2018, 07:30

Результаты опроса: треть жителей Эстонии довольны своим экономическим положением

 (23)
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Foto: Ilmar Saabas

Согласно представленным сегодня результатам финансового опроса жителей Эстонии Kantar Emor, треть оценивает свое экономическое положение как хорошее или очень хорошее, а 90% как минимум считают его удовлетворительным.

В то же время как плохое или очень плохое свое положение оценивают 20% жителей Южной Эстонии и 16% пенсионеров, сообщается в пресс-релизе.

Бизнес-руководитель Kantar Emor Айвар Воог сказал, что своим экономическим положением чаще довольны молодые и жители Таллинна, Северной Эстонии и в Тартуского и Йыэгеваского уездов. ”90% жителей Эстонии считают свое благосостояние по меньшей мере удовлетворительным и только 10% думают, что дела идут плохо или очень плохо”, — сказал Воог. ”Доля тех, кто считает экономическое положение хорошим или очень хорошим, за последние пять лет заметно увеличилась — почти в два раза по сравнению с показателем периода экономического спада”.

По словам Воога, в зависимости от региона оценка экономического положения сильно отличается. Если в Таллинне себя чувствуют хорошо или очень хорошо 36% жителей, то на юге Эстонии — в Выруском, Валгаском и Вильяндиском уездах — всего одна пятая населения. Число недовольных в Таллинне составляет 7%, а на юге Эстонии — 19%.

По-прежнему существует разница в степени удовлетворенности эстонцев и представителей других национальностей. Среди эстонцев свое экономическое положение оценивают как хорошее или очень хорошее 34% респондентов, а среди неэстонцев — 23%. ”Иными словами можно сказать, что в нашем государстве региональные и возрастные различия играют большую роль при оценке своего благосостояния, чем национальность”, — подтвердил Воог.

Люди больше инвестируют в здоровье

Основные цели домохозяйств по сравнению с предыдущими годами тоже несколько изменились: 51% опрошенных считают самым важным в течение следующего года заняться своим здоровьем — перейти на здоровое питание, вести спортивный образ жизни, потреблять полезные продукты, укрепить психическое здоровье и тд. Ремонт жилья, который еще в прошлом году был главной целью у большинства, сейчас упоминают 37% респондентов, а путешествия — 36%. В то же время каждая седьмая-восьмая семья планирует в ближайшие годы сменить жилье. Выросло и число тех, кто хочет в первую очередь экономить и инвестировать — 21%.

При этом ситуация с ежедневным финансовым планированием по-прежнему очень напряженная. Целых 54% опрошенных вообще не планируют свои траты или живут только ”от зарплаты до зарплаты”. Всего 26% планируют свой бюджет больше, чем на один месяц. ”У14% семей отсутствуют какие-либо сбережения и инвестиции”, — сказала эксперт Kantar Emor Леле Аак. ”Таких семей в Эстонии насчитывается 81 000 и в среднем среди них больше семей из Вирумаа, сельских жителей и людей, проживающих в одиночку”.

Одна пятая семей ходит по тонкому льду

Исследование показало также, что на момент опроса у 67% финансовые накопления хранились на расчетном счету, у 38% в виде наличных и у 26% в качестве вклада. Когда у семей спрашивали, как долго они смогли бы продержаться, потеряв основной источник дохода, 28% сказали, что они справились по меньшей мере в течение шесть месяцев. Среди них больше семей из Таллинна и семей без детей. Примерно одна пятая семей ответили, что не продержались бы и одного месяца. ”Это указывает на то, по какому тонкому льду ходит достаточно большая часть наших жителей”, — отметила Аак. ”Стоит потерять место работы, и они могут попасть в большие неприятности”.

Финансовый опрос Kantar Emor затрагивает девять разных тем, включая общее финансовое благополучие, покупки в Интернете, известность предприятий FinTech или криптовалюту. Основной задачей исследования является оценка финансового поведения людей и развития в будущем, а также установок относительно новых услуг в финансовом секторе. В мае этого года случайным методом были выбраны 1650 жителей Эстонии в возрасте 18-74.

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