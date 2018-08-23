Результаты опроса: треть жителей Эстонии довольны своим экономическим положением

Основные цели домохозяйств по сравнению с предыдущими годами тоже несколько изменились: 51% опрошенных считают самым важным в течение следующего года заняться своим здоровьем — перейти на здоровое питание, вести спортивный образ жизни, потреблять полезные продукты, укрепить психическое здоровье и тд. Ремонт жилья, который еще в прошлом году был главной целью у большинства, сейчас упоминают 37% респондентов, а путешествия — 36%. В то же время каждая седьмая-восьмая семья планирует в ближайшие годы сменить жилье. Выросло и число тех, кто хочет в первую очередь экономить и инвестировать — 21%.
При этом ситуация с ежедневным финансовым планированием по-прежнему очень напряженная. Целых 54% опрошенных вообще не планируют свои траты или живут только ”от зарплаты до зарплаты”. Всего 26% планируют свой бюджет больше, чем на один месяц. ”У14% семей отсутствуют какие-либо сбережения и инвестиции”, — сказала эксперт Kantar Emor Леле Аак. ”Таких семей в Эстонии насчитывается 81 000 и в среднем среди них больше семей из Вирумаа, сельских жителей и людей, проживающих в одиночку”.
Одна пятая семей ходит по тонкому льду
Исследование показало также, что на момент опроса у 67% финансовые накопления хранились на расчетном счету, у 38% в виде наличных и у 26% в качестве вклада. Когда у семей спрашивали, как долго они смогли бы продержаться, потеряв основной источник дохода, 28% сказали, что они справились по меньшей мере в течение шесть месяцев. Среди них больше семей из Таллинна и семей без детей. Примерно одна пятая семей ответили, что не продержались бы и одного месяца. ”Это указывает на то, по какому тонкому льду ходит достаточно большая часть наших жителей”, — отметила Аак. ”Стоит потерять место работы, и они могут попасть в большие неприятности”.
Финансовый опрос Kantar Emor затрагивает девять разных тем, включая общее финансовое благополучие, покупки в Интернете, известность предприятий FinTech или криптовалюту. Основной задачей исследования является оценка финансового поведения людей и развития в будущем, а также установок относительно новых услуг в финансовом секторе. В мае этого года случайным методом были выбраны 1650 жителей Эстонии в возрасте 18-74.