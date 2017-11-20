Результаты исследования: наша молодежь часами просиживает в телефоне

По данным опроса, проведенного Norstat в Эстонии, 49% его участников в возрасте от 16 до 24 лет, просыпаясь утром, первым делом хватаются за свой мобильный телефон, а четверть таких молодых людей попадала из-за него в опасные дорожные ситуации, сказано в пресс-релизе.

Исследование потребительских предпочтений по заказу Tele2 выяснило следующее: 38% респондентов от 16 до 24 лет ежедневно просиживают в телефоне не менее трех часов, причем 58% хотели бы ограничить для себя время пользования телефоном. С возрастом желающих сесть на телефонную ”диету” становится меньше — и в группе 25-34-летних таких уже только 49%.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, 59% участников опроса — а это не только молодежь — не стремятся к прямому, с глазу на глаз, общению со своими близкими, а предпочитают контактировать с ними через интернет.

”Возникает некий парадокс: с одной стороны, молодые люди не вылезают из телефона и не горят желанием вживую общаться со своими родными и близкими, а с другой — они в каком-то смысле всегда на связи”, — отметила Арон.

В ходе опроса также выяснилось, что отсутствие телефона вызывает чувство тревоги и дискомфорта у 57% его участников.

”В наибольшей степени такой дискомфорт свойственен молодым людям, и, что несколько неожиданно, женщины его испытывают чаще, нежели мужчины. Да и конкретные признаки телефонной зависимости у женщин наблюдаются чаще. 17% мужчин и 34% женщин согласны с тем, что им надо ограничить пользование телефоном. Именно дамы после утреннего пробуждения первым делом хватаются за телефон и более остро переживают его отсутствие в течение дня”, — рассказала директор по продукции Tele2.

И в заключение еще один настораживающий результат исследования: 15% всех участников опроса и 24% из группы 16-24-летних попадали из-за телефона в опасные дорожно-транспортные ситуации — как в качестве водителя, так и пешехода. Есть о чем задуматься.

Исследование потребительских предпочтений проводилось через интернет в октябре 2017 года по заказу Tele2. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.