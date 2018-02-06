Резкое падение индекса Доу-Джонса встревожило инвесторов

Фондовый индекс Доу-Джонса в понедельник упал на 1175 пунктов - это самое сильное падение главного фондового индекса США за один день со времен финансового кризиса 2008 года.

За день ведущий фондовый индекс США упал на 4,6%, побив одиннадцатилетний антирекорд. 29 сентября 2008 года индекс Доу-Джонса упал на 777,68 пунктов, после того как конгресс не одобрил выделение банкам 700 млрд долларов госпомощи после коллапса инвестбанка Lehman Borthers.

Сейчас инвесторы ищут малейшие сигналы перемен в экономических прогнозах, ожидая, что они могут привести к росту ключевой ставки.

В пятницу Министерство занятости США выпустило статистику по занятости, показавшую, что зарплаты американцев выросли больше, чем предполагалось.

С ростом зарплат есть риск роста инфляции, обусловленной повышением трат.

Чтобы противодействовать возможной инфляции, американский центробанк должен будет поднять процентные ставки, что пугает инвесторов, которые ожидали, что ключевая ставка в США будет подниматься не чаще двух-трех раз в год.

Фондовые индексы

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq — 3,7%.

Лондонский FTSE 100 закрылся на 1,46% ниже открытия в понедельник.

В январе индекс Доу-Джонса показывал быстрый рост: в течение месяца он преодолел рубежи в 25 и 26 тысяч пунктов.

Президент США Дональд Трамп после своего вступления в должность несколько раз говорил о росте фондовых рынков США. Последний твит Трампа на эту тему датируется седьмым января.

"Фондовый рынок создает невероятные преимущества для нашей страны, не только с точки зрения рекордного роста цен на акции, но и создавая новые рабочие места. Работа. Работа. Работа. Семь ТРИЛЛИОНОВ долларов стоимости было создано с тех пор, как мы одержали нашу большую победу на выборах!" — написал Трамп.

Однако в понедельник представитель Белого дома сказал в интервью Си-эн-би-си, что падение индекса Доу-Джонса вызывает беспокойство.

"Мы всегда беспокоимся, если видим падение капитализации рынка, но мы уверены в фундаментальных показателях экономики", — заявил чиновник.

Падение на фоне разговоров об успехах

Комментарий Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Вашингтоне:

Хвастаться ростом фондового рынка чревато, и большинство президентов этого избегают. Барак Обама делал это редко, да и то только после того, как американская экономика заметно выросла после коллапса 2008 года.

Но Дональд Трамп стал главным чирлидером Доу-Джонса — в твитах, в своих выступлениях перед избирателями и даже в обращении к нации, с которым он выступил в сенате на прошлой неделе.

В результате мы увидели президента, хвастающегося успехами, к которым привело сокращение им налогов, в то самое время, когда рынки пошли вниз.

Американские телеканалы, транслировавшие выступление президента в прямом эфире, прервали трансляцию, чтобы сообщить о рекордном падении фондового индекса.

Это был настолько яркий контраст на фоне разговоров об успехах американской экономики, что не заметить его большинству американцев было трудно.

Президент будет доказывать, что основные экономические показатели по-прежнему хороши. Зарплаты подросли, уровень безработицы снизился. Возможно, это тоже поспособствовало падению на фондовом рынке.

Если экономический рост продолжится, этот случай забудется как еще одно неудачное выступление не очень опытного в публичной политике президента.

Но если это начало более серьезной коррекции экономики в год выборов, эти заявления президента могут ему дорого обойтись.