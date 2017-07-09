Reuters узнало о подрядчике по установке турбин Siemens в Крыму

По данным агентства Reuters, компания, совладельцем которой является Siemens, была нанята для монтажа турбин, вероятно, попавших в Крым в обход санкций.

Российская компания "Интеравтоматика", 45,7 процента акций которой, по данным из открытых источников, принадлежат германскому концерну Siemens, была нанята для участия в установке газовых турбин на новой тепловой электростанции в аннексированном Крыму. Об этом в субботу, 8 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, осведомленные о ходе реализации проекта.

Компания, занимающаяся производством автоматизированных систем управления, применяет в своей работе микропроцессоры, "выпускаемые концерном Siemens или по его лицензии", отмечается на сайте "Интеравтоматики".

Siemens подтвердил свою позицию

В ответ на запрос агентства Reuters о том, задействована ли "Интеравтоматика" в работах по введению в эксплуатацию ТЭС на полуострове, сотрудники Siemens прокомментировали ситуацию. Они подтвердили занятую ранее позицию, сводящуюся к тому, что концерн стал жертвой противоправных действий российских партнеров и ни при каких условиях не будет способствовать техническому обслуживанию турбин.

"Позиция Siemens остается прежней — ни гарантийного обслуживания, ни установки, ни пусконаладки осуществляться не будет, — подчеркивается в заявлении компании. — Мы расследуем ситуацию с участием "Интеравтоматики" в процессе пусконаладки или в оказании других услуг. В случае, если сообщения подтвердятся, мы предпримем все необходимые и возможные шаги по пресечению этих действий в кратчайшие сроки".

В "Интеравтоматике" ситуацию не комментируют

В "Интеравтоматике" на просьбу агентства прояснить ситуацию не ответили. Российская компания "Технопромэкспорт", для которой были произведены аппараты, от комментариев отказалась. Reuters не удалось установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens, а также осведомлен ли немецкий концерн о роли "Интеравтоматики" в проекте строительства станций.

"Мы не игнорировали риск попадания нашей продукции в Крым"

Газовые турбины, которые попали в Крым, вероятно, в обход санкций ЕС, будут использованы на новой электростанции, которая должна начать свою работу в 2018 году и компенсировать дефицит электричества, от которого пока страдает полуостров. Санкции ЕС были введены три года назад и запрещают поставки на аннексированный РФ полуостров товаров, которые могут использоваться, например, в сфере энергетики.

В Siemens полагают, что, вероятнее всего, что в Крыму оказались немецкие агрегаты с "неродными" деталями, на которые не распространяется гарантия. "Нам важно донести, что мы не игнорировали риск попадания нашей продукции в Крым, но активно этому сопротивлялись и сделали все возможное", — сказал DW представитель концерна.