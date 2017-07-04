Reuters: Трамп предложит Эстонии и Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость от России

Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите "Трех морей", который пройдет в Варшаве в четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters.

Саммит носит такое название неслучайно: в нем принимают участие европейские государства, расположенные между Адриатическим, Черным и Балтийским морями. В их числе Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

По данным агентства, Трамп заявит на варшавской встрече, что Вашингтон хочет помочь союзникам, упростив поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу американскими компаниями.

Бывший чиновник НАТО Джеймс Джонс отметил, что увеличение поставок американского газа позволит ослабить в регионе влияние России, "использующей энергию в качестве оружия или рычага давления". "Я думаю, что США покажут себя очень благожелательной страной, если начнут помогать другим государствам быть более самодостаточными и менее зависимыми", — подчеркнул Джонс.

Инициативу увеличения экспорта американского газа в Европу поддержали и соратники Трампа по Республиканской партии, которые давно требовали более жесткого отношения к России. "Эта инициатива подорвет стратегию Путина и других обладающих властью людей, пытающихся использовать выключатель света как элемент стратегического нападения", — отметил сенатор Кори Гарднер.

"Во многом экспорт американского СПГ в Европу является самой большой угрозой, которую США представляют для России", — заявил в беседе с Reuters польский эксперт Михал Барановски.

Отметим, что российский монополист "Газпром" сейчас осуществляет рекордные поставки газа в Европу по сравнению с показателями в прошлом, включая советский период. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "идейка" о зависимости стран, покупающих газ из России, от Москвы не имеет под собой никаких оснований. "Это глупый абсолютно, никчемный аргумент, потому что это взаимозависимость", — утверждал президент в декабре прошлого года.

В свою очередь, Джо Байден, занимавший должность вице-президента США при Бараке Обаме, выступал с критикой проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". "Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. "Северный поток — 2" — это плохая сделка для Европы. Сейчас крайне неудачное время для того, чтобы усилить зависимость Европы от российского газа", — пояснил он. По словам Байдена, Европе необходимо диверсифицировать энергетический рынок.