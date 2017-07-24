Reuters: ФРГ предложила расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens

Еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС из-за скандала с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки ограничениям. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По информации агентства, соответствующее предложение вынесла на рассмотрение ЕС Германия. Дипломатический источник агентства уточнил, что санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду. Еврокомиссия пока официально не комментирует эту информацию.

В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.

Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.