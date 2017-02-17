Рестораны в США закрылись в знак протеста против политики Трампа

В США в четверг проходит акция "День без иммигрантов" в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа.

Организаторы акции призывают иммигрантов остаться дома и не выходить на работу, избегать магазинов, кафе и даже не пускать детей в школы, чтобы показать, насколько они важны для страны.

По мнению активистов, к акции присоединятся тысячи человек в крупных города х страны, включая Бостон, Хьюстон и Нью-Йорк. В них в этот день будут закрыты сотни ресторанов, магазинов и других заведений.

В самом центре Филадельфии пустует итальянский рынок: местные магазинчики, которые владеют в основном мексиканцы, закрыты, передает Ассошиэйтед Пресс. Покупатели, пришедшие за продуктами, остались без свежего мяса, хлеба, фруктов и овощей.

В Филадельфии и Вашингтоне, по данным агентства, закрыты многие рестораны. Их владельцы решили также присоединиться к акции.

В здания Пентагона оказались закрыты некоторые кафе, так как сотрудники, работающие в них, отказались выйти на работу, сообщили в министерстве обороны. К акции присоединилась работники кафе Starbucks, Taco Bell и Burger King, находящихся в здании.

В Колледже Уэллсли в Массучусетсе обещали убрать из местного музея все работы, созданные иммигрантами, передает Ассошийэтед Пресс.

В Чикаго к акции присоединилась сеть продуктов магазинов Pete's Fresh Market, которым владеет Ванесса Дремонас, приехавшая в США из Греции. Она закрыла пять из 12 магазинов и разрешила сотрудникам не выходить на работу. В городе также закрыта часть ресторанов сети El Milagro.

В январе после своей инаугурации Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Этот же указ приостановил прием США беженцев. Миграционный указ Трампа вызвал протесты, в том числе со стороны бизнеса.

Позже федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Трампа. Минюст США пытается оспорить это решение.

После подписания указа были аннулированы более 100 тысяч виз. В некоторых странах посольства США ужесточили правила выдачи виз. Это касается, например, посольства в Москве.