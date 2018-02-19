Рестораны KFC в Британии закрываются из-за нехватки курицы

Часть кафе быстрого питания сети KFC в Британии временно прекратила работу из-за нехватки курицы, которая составляет основную часть меню KFC.

Рестораны закрылись в некоторых районах Лондона, Бристоле, Уэльсе, графствах Чешир, Девон, Саффолк, Беркшир и еще в нескольких районах Британии.

В Британии работает около 900 ресторанов KFC, примерно 80% из них — по франшизе. Сейчас только 279 из них продолжают работу.

"Трудности роста"



Дефицит курицы в KFC объясняют проблемами с доставкой. На прошлой неделе компания поменяла контрагента — теперь курицу в рестораны британской сети доставляет логистическая компания DHL. Проблемы начались именно после смены поставщика, признают в KFC.

"Курица перешла дорогу, но не зашла в наш ресторан", — говорится в заявлении компании в "Твиттере".

"Недавно мы начали работу с новым партнером по доставке, но у них возникли небольшие трудности роста — доставлять курицу в 900 ресторанов по всей Британии довольно сложно!" — говорят в KFC.

В DHL тоже извинились и заверили, что работают над исправлением ситуации.

Дефицит курицы в KFC вызвал резонанс в соцсетях.

"У KFC закончилась курица. Вот так начинается апокалипсис", — написал в "Твиттере" Джонатан Эванс.

"KFC без курицы?!!! Что же дальше!!!" — пишет одна из британских "Твиттерян", на что получает ответ от фолловера: "Дальше ты станешь более здоровой!"