Решено: с 1 января минимальная зарплата вырастет на 6,3% до 500 евро в месяц

С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы будет составлять в Эстонии 500 евро в месяц вместо нынешних 470 евро. Такое постановление в четверг, 21 декабря, утвердило правительство Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

Согласно постановлению, минимальная почасовая зарплата составит с 1 января 2,97 евро вместо нынешних 2,78 евро.

Новые ставки были утверждены с учетом коллективного договора, в конце октября заключенного между Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей.

Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%.

По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в течение года минимальную зарплату получали в Эстонии около 23 100 человек — то есть примерно 5% от общего числа всех работающих с лиц.