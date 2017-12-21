21.12.2017, 11:40

Решено: с 1 января минимальная зарплата вырастет на 6,3% до 500 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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Raha ja reisimine
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы будет составлять в Эстонии 500 евро в месяц вместо нынешних 470 евро. Такое постановление в четверг, 21 декабря, утвердило правительство Эстонской Республики, передает rus.err.ee.

Согласно постановлению, минимальная почасовая зарплата составит с 1 января 2,97 евро вместо нынешних 2,78 евро.

Новые ставки были утверждены с учетом коллективного договора, в конце октября заключенного между Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей.

Впервые за последние пять лет рост минимальной зарплаты составит менее 7%.

По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в течение года минимальную зарплату получали в Эстонии около 23 100 человек — то есть примерно 5% от общего числа всех работающих с лиц.

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