02.02.2018, 13:50

Решено: работники скотобойни Раквереского комбината начинают забастовку

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rus.delfi.ee
EST
HKSCAN, Rakvere lihakombinaat
фото иллюстративноеFoto: Ain Liiva

Вчера утром состоялась встреча руководства HKScan и представителей профсоюза, на которой консенсуса по части поднятия зарплат достичь не удалось, в связи с чем запланированная на 6 февраля бессрочная забастовка работников бойни Раквереского мясокомбината все-таки состоится.

Работники скотобойни требует поднятия зарплаты на 16% начиная с 1 февраля 2018 года, а затем еще на 16% с 1 июля 2018 года, а также сохранения система расчета сдельной зарплаты, пишет Õhtuleht.

Руководство сообщило, что намеревается изменить зарплатный фонд, подняв его на 5% в третьем квартале, но работники считают это топтанием на месте.

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