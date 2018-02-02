Решено: работники скотобойни Раквереского комбината начинают забастовку

Вчера утром состоялась встреча руководства HKScan и представителей профсоюза, на которой консенсуса по части поднятия зарплат достичь не удалось, в связи с чем запланированная на 6 февраля бессрочная забастовка работников бойни Раквереского мясокомбината все-таки состоится.

Работники скотобойни требует поднятия зарплаты на 16% начиная с 1 февраля 2018 года, а затем еще на 16% с 1 июля 2018 года, а также сохранения система расчета сдельной зарплаты, пишет Õhtuleht.

Руководство сообщило, что намеревается изменить зарплатный фонд, подняв его на 5% в третьем квартале, но работники считают это топтанием на месте.