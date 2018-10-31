Решено: последний поезд отправится из Таллинна в Пярну 8 декабря

Ситуация изменится с готовностью Rail Baltic.

Если изначально перемены должны были произойти в следующем году, то, согласно имеющейся в распоряжении Delfi информации, последний поезд из Таллинна в Пярну выйдет 8 декабря. Данный факт подтвердила и пресс-секретарь Elron Марийз Адаберг.