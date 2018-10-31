Решено: последний поезд отправится из Таллинна в Пярну 8 декабря

8 декабря вступит в силу решение правительства, согласно которому, железнодорожное сообщение между Таллинном и Пярну будет упразднено в связи с «плохим техническим состоянием инфраструктуры и нецелесообразностью инвестиций».
Ситуация изменится с готовностью Rail Baltic.
Если изначально перемены должны были произойти в следующем году, то, согласно имеющейся в распоряжении Delfi информации, последний поезд из Таллинна в Пярну выйдет 8 декабря. Данный факт подтвердила и пресс-секретарь Elron Марийз Адаберг.