Решено: акциз на электроэнергию для крупных потребителей будет снижен на 90 процентов

Депутаты Рийгикогу утвердили сегодня снижение акциза на электроэнергию для крупных потребителей с 4,47 до 0,5 евро за мегаватт/час. Как отметил председатель финансовой комиссии Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин, изменения положительно скажутся на работе свыше 240 предприятий по всей Эстонии. Закон имеет обратную силу и будет распространяться и на 2018 год.
По словам Стальнухина, новая акцизная ставка на электроэнергию повысит конкурентоспособность эстонских предприятий, а также позволит привлечь в Эстонию новых крупных инвесторов. ”Наши ближайшие соседи финны и шведы еще в 2016 году пошли на встречу представителям промышленного сектора, снизив для них акциз на 23% и 36% соответственно. Предыдущее правительство Эстонии не считало нужным идти на такой шаг. Сегодня мы в очередной раз исправили то, что наворотили реформисты в свое время”, — отметил Стальнухин.