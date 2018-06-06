Решено: акциз на электроэнергию для крупных потребителей будет снижен на 90 процентов

Политик отметил, что действующая до сих пор акцизная ставка привела к тому, что за последние годы крупные предприятия, которые хотели обосноваться в Эстонии, были вынуждены искать альтернативные варианты для развития и инвестиций. ”Разумеется, никто не будет инвестировать в страну, которая не идет на встречу. Это именно тот сигнал, который предыдущее правительство давало потенциальным инвесторам. В итоге, вместо того, чтобы вкладывать в наши промышленные парки в Ида-Вирумаа, крупные игроки выбирали Латвию, Литву, Финляндию, где созданы более выгодные условия. Надеюсь, что благодаря более аппетитной акцизной ставке в 0,5 евро за мегаватт/час, регион станет более притягательным для инвесторов”, — сказал Михаил Стальнухин.

Глава финансовой комиссии добавил также, что снижение акциза на 90% с одной стороны — огромное подспорье для крупных потребителей, но с другой — государство недосчитается нескольких миллионов евро. ”Здесь вопрос приоритетов. Конечно, в короткой перспективе государственный бюджет недополучит свыше 6,5 миллионов евро в ближайшие несколько лет, но в долгосрочной перспективе мы улучшим положение наших предприятий, а также создадим нужный фон для новых инвесторов”, — сказал Стальнухин, отметив, что это особенно важно для Ида-Вирумаа, так как из 240 крупных потребителей электроэнергии, значительная часть находится именно на северо-востоке страны.

Отметим, что закон об изменении акцизной ставки имеет обратную силу, то есть после принятия он будет действителен уже с этого года.