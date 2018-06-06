06.06.2018, 20:03

Решено: акциз на электроэнергию для крупных потребителей будет снижен на 90 процентов

 (4)
rus.delfi.ee
EST 2
Решено: акциз на электроэнергию для крупных потребителей будет снижен на 90 процентов
Foto: Argo Ingver

Депутаты Рийгикогу утвердили сегодня снижение акциза на электроэнергию для крупных потребителей с 4,47 до 0,5 евро за мегаватт/час. Как отметил председатель финансовой комиссии Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин, изменения положительно скажутся на работе свыше 240 предприятий по всей Эстонии. Закон имеет обратную силу и будет распространяться и на 2018 год.

По словам Стальнухина, новая акцизная ставка на электроэнергию повысит конкурентоспособность эстонских предприятий, а также позволит привлечь в Эстонию новых крупных инвесторов. ”Наши ближайшие соседи финны и шведы еще в 2016 году пошли на встречу представителям промышленного сектора, снизив для них акциз на 23% и 36% соответственно. Предыдущее правительство Эстонии не считало нужным идти на такой шаг. Сегодня мы в очередной раз исправили то, что наворотили реформисты в свое время”, — отметил Стальнухин.

Политик отметил, что действующая до сих пор акцизная ставка привела к тому, что за последние годы крупные предприятия, которые хотели обосноваться в Эстонии, были вынуждены искать альтернативные варианты для развития и инвестиций. ”Разумеется, никто не будет инвестировать в страну, которая не идет на встречу. Это именно тот сигнал, который предыдущее правительство давало потенциальным инвесторам. В итоге, вместо того, чтобы вкладывать в наши промышленные парки в Ида-Вирумаа, крупные игроки выбирали Латвию, Литву, Финляндию, где созданы более выгодные условия. Надеюсь, что благодаря более аппетитной акцизной ставке в 0,5 евро за мегаватт/час, регион станет более притягательным для инвесторов”, — сказал Михаил Стальнухин.

ТОП

Глава финансовой комиссии добавил также, что снижение акциза на 90% с одной стороны — огромное подспорье для крупных потребителей, но с другой — государство недосчитается нескольких миллионов евро. ”Здесь вопрос приоритетов. Конечно, в короткой перспективе государственный бюджет недополучит свыше 6,5 миллионов евро в ближайшие несколько лет, но в долгосрочной перспективе мы улучшим положение наших предприятий, а также создадим нужный фон для новых инвесторов”, — сказал Стальнухин, отметив, что это особенно важно для Ида-Вирумаа, так как из 240 крупных потребителей электроэнергии, значительная часть находится именно на северо-востоке страны.

Отметим, что закон об изменении акцизной ставки имеет обратную силу, то есть после принятия он будет действителен уже с этого года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем

06.06.2018
Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

06.06.2018
Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом

06.06.2018
Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Француз выиграл в лотерею 1 млн евро. Второй раз за два года

06.06.2018
Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи "Мой миллион" — притом что с момента первого выигрыша не прошло еще двух лет. Как утверждают математики, вероятность подобного совпадения — примерно 1 к 16 триллионам.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €

Таллиннский центр культуры ”Сальме” будет основательно реконструирован

06.06.2018
Таллиннский Городской театр переедет на время ремонта своего здания в помещения центра культуры ”Сальме”. В связи с этим в центр культуры будут сделаны дополнительные инвестиции, сообщает пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии

06.06.2018
Вчера, в Тапа, на прошедшем в городке Сил обороны построении, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили солдатам батальона союзников медали за выполненную ими миссию, сообщает пресс-служба Министерства обороны ЭР.
Подробнее


ВИДЕО: Трехколесная ретромашина: создатели нового эстонского электромобиля ищут инвесторов

06.06.2018
Создатели трехколесного электромобиля NOBE посредством краудфандинга начали искать спонсоров для своего дела, пишет Accelerista. Через шведскую инвестиционную платформу FundedByMe можно поспособствовать развитию автомобиля и приобрести преимущественное право покупки машины.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Какая тонкая работа! Сокровища музея серебра Лимбажи: поднос сбежавшего президента Киргизии и гибель Европы

06.06.2018
Музей живого серебра в Лимбажи, несмотря на торговое прошлое города, никак не связан с Ганзейским союзом. Автор всех произведений в музее — искусный ювелир и мастер работы по серебру Олег Аузерс. Среди его работ найдется немало интересных экспонатов — будь то композиция “Гибель Европы” или поднос, который так и не достался киргизскому президенту.
Подробнее