Решение о продлении экономических санкций ЕС в отношении РФ вступает в силу

Евросоюз опубликовал решение о продлении до 31 июля 2019 года экономических санкций против России. Текст постановления размещен в пятницу, 28 декабря, в официальном журнале ЕС. "Решение вступит в силу на следующий день после публикации", — поясняется в документе.

Впервые секторальные санкции против РФ Евросоюз принял в конце июля 2014 года в связи с "действиями Росси, дестабилизирующими ситуацию в Украине". С тех пор они регулярно продлеваются. В Брюсселе напомнили, что срок действия ограничительных мер увязан с "полным выполнением минских договоренностей", которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря 2015 года.

Секторальные санкции

Штрафные меры распространяются на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на поставки продукции двойного назначения.

Ограничен, в частности, доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.

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