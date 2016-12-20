В официальном журнале Евросоюза опубликовано решение о продлении на полгода санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и ее роли в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как уточняется в журнале, решение о продлении санкций до 31 июля 2017 вступает в силу на следующий после его публикации.

В понедельник Евросоюз официально объявил о продлении санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, срок действия которых истекал в конце январе 2017 года.

Неофициальная информация о продлении санкций в отношении России появилась еще на прошлой неделе после саммита ЕС в Брюсселе, но до 19 декабря официально ее никто не подтверждал.

После саммита 15 декабря лидеры стран-членов ЕС заявили, что минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине выполняются не в полном объеме. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что некоторые страны Евросоюза предлагали продлить санкции в отношении России на год.

Индивидуальные санкции против российских чиновников, бизнесменов, политиков и военных были продлены еще в сентябре. Срок их действия истекает в следующем марте. Попавшим под санкции лицам запрещен въезд в Евросоюз, а их счета в европейских банках заморожены.

Первые санкции, имеющие отношение к России, Евросоюз ввел весной 2014 года. Поводом для этого стала аннексия Крыма, а объектами санкций стало не само государство, а отдельные россияне, имевшие, по мнению Брюсселя, отношение к случившемуся. Впоследствии список попавших под санкции чиновников неоднократно расширялся.

Также Евросоюз в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украины ввел дополнительные санкции уже в отношении целых секторов российской экономики — финансового, энергетического и оборонного.

Запад возлагает ответственность за конфликт в Донбассе на Москву, сама Россия прямое участие в конфликте отрицает.

Россия приняла ответные ограничительные меры. В частности, был запрещен ввоз в Россию нескольких видов сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели в отношении нее санкции.