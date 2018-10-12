12.10.2018, 19:45

Репутация финнов как самых больших любителей алкоголя в Европе преувеличена

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фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Любимым напитком европейцев является пиво, передает Yle.


Согласно проведенному компанией YouGov исследованию, финны употребляют спиртные напитки не чаще, чем остальные европейцы.

Больше всех пьют испанцы. 13 % жителей Испании говорят, что пьют алкоголь каждый день. 11 % итальянцев и французов ежедневно прикладываются к напиткам крепче воды.

Среди жителей Северных стран больше всех пьют датчане. 6 % жителей Дании употребляют спиртное каждый день. В то же время лишь 2 % финнов и шведов не прочь промочить гороло ежедневно.

Все любят пиво

На вопрос касательно любимого напитка, жители всех европейских стран дали однозначный ответ: в алко-рейтинге с большим отрывом побеждает пиво.

Во Франции и Германии второе место занимают разные коктейли, а в Италии — игристые вина.

Большинство французов, немцев, итальянцев и финнов пьют алкоголь в том случае, если есть повод отпраздновать. А вот жителям Дании, Норвегии, Испании и Швеции повод не нужен — им алкоголь нравится из-за вкуса. Практически все опрошенные, за исключением испанцев, предпочитают употреблять дома, в то время как последние любят пропустить рюмочку-другую в баре.

Драки и секс

Несмотря на то, что финны на фоне многих европейцев пьют сравнительно нечасто, с потреблением алкоголя здесь связаны определенные проблемы. Более 10 % финнов, ответивших на опрос, признали, что ввязывались в драки в нетрезвом состоянии. Среди немцев, однако, соответствующая цифра составляет 25 %.

В то же время западные соседи финнов, шведы, вместо драк предпочитают беспорядочные половые связи: опрошенные шведы признали, что во хмелю занимаются сексом с людьми, с которыми ни за что бы не легли в постель при других обстоятельствах.

Пока финны дерутся, а шведы предаются страсти, 65 % датчан признаются, что начинают чаще рыгать вслух после употребление спиртного.

На опрос ответили порядка 8000 жителей из восьми европейских стран.

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