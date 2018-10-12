Репутация финнов как самых больших любителей алкоголя в Европе преувеличена



Согласно проведенному компанией YouGov исследованию, финны употребляют спиртные напитки не чаще, чем остальные европейцы.

Больше всех пьют испанцы. 13 % жителей Испании говорят, что пьют алкоголь каждый день. 11 % итальянцев и французов ежедневно прикладываются к напиткам крепче воды.

Среди жителей Северных стран больше всех пьют датчане. 6 % жителей Дании употребляют спиртное каждый день. В то же время лишь 2 % финнов и шведов не прочь промочить гороло ежедневно.

Все любят пиво

На вопрос касательно любимого напитка, жители всех европейских стран дали однозначный ответ: в алко-рейтинге с большим отрывом побеждает пиво.

Во Франции и Германии второе место занимают разные коктейли, а в Италии — игристые вина.

Большинство французов, немцев, итальянцев и финнов пьют алкоголь в том случае, если есть повод отпраздновать. А вот жителям Дании, Норвегии, Испании и Швеции повод не нужен — им алкоголь нравится из-за вкуса. Практически все опрошенные, за исключением испанцев, предпочитают употреблять дома, в то время как последние любят пропустить рюмочку-другую в баре.