Репутация финнов как самых больших любителей алкоголя в Европе преувеличена(8)
Любимым напитком европейцев является пиво, передает Yle.
Любимым напитком европейцев является пиво, передает Yle.
Согласно проведенному компанией YouGov исследованию, финны употребляют спиртные напитки не чаще, чем остальные европейцы.
Больше всех пьют испанцы. 13 % жителей Испании говорят, что пьют алкоголь каждый день. 11 % итальянцев и французов ежедневно прикладываются к напиткам крепче воды.
Среди жителей Северных стран больше всех пьют датчане. 6 % жителей Дании употребляют спиртное каждый день. В то же время лишь 2 % финнов и шведов не прочь промочить гороло ежедневно.
На вопрос касательно любимого напитка, жители всех европейских стран дали однозначный ответ: в алко-рейтинге с большим отрывом побеждает пиво.
Во Франции и Германии второе место занимают разные коктейли, а в Италии — игристые вина.
Большинство французов, немцев, итальянцев и финнов пьют алкоголь в том случае, если есть повод отпраздновать. А вот жителям Дании, Норвегии, Испании и Швеции повод не нужен — им алкоголь нравится из-за вкуса. Практически все опрошенные, за исключением испанцев, предпочитают употреблять дома, в то время как последние любят пропустить рюмочку-другую в баре.
Несмотря на то, что финны на фоне многих европейцев пьют сравнительно нечасто, с потреблением алкоголя здесь связаны определенные проблемы. Более 10 % финнов, ответивших на опрос, признали, что ввязывались в драки в нетрезвом состоянии. Среди немцев, однако, соответствующая цифра составляет 25 %.
В то же время западные соседи финнов, шведы, вместо драк предпочитают беспорядочные половые связи: опрошенные шведы признали, что во хмелю занимаются сексом с людьми, с которыми ни за что бы не легли в постель при других обстоятельствах.
Пока финны дерутся, а шведы предаются страсти, 65 % датчан признаются, что начинают чаще рыгать вслух после употребление спиртного.
На опрос ответили порядка 8000 жителей из восьми европейских стран.
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