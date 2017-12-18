18.12.2017, 12:50

Репс поддерживает введение религиоведения в обязательную школьную программу

 (29)
rus.delfi.ee
EST
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Rauno Volmar

Министр образования и науки Майлис Репс поддерживает введение в обязательную школьную программу религиоведения, которое знакомило бы учеников с различными религиями и помогло бы лучше понять и осмыслить мировые события.

Репс сказала в передаче "Kirikuelu" на Vikerraadio, что ее дети посещают христианскую школу и что она сама считает роль церкви и христианства в Эстонии очень важной, пишет ERR.

”Если народ Финляндии во всеуслышание заявил, что он создан благодаря церкви и христианству, то мы в этом отношении более сдержанны. Но и у нас церковь играла важную роль в формировании позиций и преодолении нелегких периодов”, — сказала Репс.

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