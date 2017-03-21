Репс: к концу года средняя зарплата учителя может достигнуть 1300 евро

На сегодняшней встрече с представительскими организациями местных самоуправлений и учителей министр образования и науки Майлис Репс сказала, что и в этом году зарплата учителей продолжит расти в опережающем темпе – осенью минимальный оклад учителя увеличится до 1050 евро и вполне реалистично предположить, что к концу года средняя зарплата учителя составит порядка 1300 евро.

Министр Репс подчеркнула, что вопрос роста зарплаты учителя в следующем году остается одним из приоритетов бюджетной политики. ”В этом году местные самоуправления получили от государства на 8 процентов больше средств на выплату зарплат учителям. С учетом того, что в декабре средняя зарплата учителя впервые превысила отметку в 1200 евро, прогноз, что средняя зарплата учителя к концу этого года достигнет 1300 евро, выглядит вполне реалистично”, — сказала министр.

Министр отметила, что с административной реформой возможности местных самоуправлений растут, и это отражается как на финансировании образования, так и на зарплатах учителей. ”Помимо этого в фокусе нашего внимания также повышение конкурентоспособности оплаты труда педагогов детских садов и доступности услуг опорных специалистов. Со следующего года местным самоуправлениям будет выделяться шесть миллионов евро ежегодно, что позволит взять на работу еще примерно 150 опорных специалистов. На повышение зарплат педагогов детских садов местным самоуправлениям будут предоставлены соответствующие субсидии — в следующем году примерно 15 миллионов евро, а к 2020 году объем выделяемых средств увеличится до 21 миллиона евро в год”, — отметила министр.

На продолжающийся рост зарплат учителей оказывают влияние и государственные субсидии на приведение в порядок основных школ. ”Несколько недель назад правительство выделило 22 самоуправлениям более 55 миллионов евро на то, чтобы улучшить учебную среду в школах и сократить расходы на их содержание. Помимо того, что в школах станет удобнее учиться, инвестиции в обновление сети основных школ позволят направить больше денег на непосредственно образовательную деятельность”, — сказала министр на встрече.

В конце прошлого года средняя зарплата учителя общеобразовательной школы в Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро, и составила 1208 евро. В этом году местные самоуправления получили субсидии в размере 211,7 миллионов евро на выплату зарплат учителей, что позволит в этом году дважды поднять зарплату педагогов. В январе минимальный оклад учителя увеличится с 958 евро до 1000 евро, а в сентябре вырастет до 1050 евро.



Дополнительная информация:

• Статистика зарплат учителей приводится на основании данных бухгалтерского учета местных самоуправлений, ее можно найти на странице www.haridussilm.ee

• Местные самоуправления и владельцы частных школ получают поддержку государства на равных основаниях, более 80 процентов дотаций выделяется на зарплаты учителям.

• Выделенная государством дотация позволяет местным самоуправлениям и владельцам частных школ выплачивать учителям зарплату, которая выше нынешней минимальной в среднем на 20 процентов. Большая часть местных самоуправлений также вносит средства на выплату зарплат учителям из собственного бюджета.

• Минимальная зарплата учителя — это гарантированный государством минимальный размер оплаты труда учителя, работающего на полной ставке. Конечный размер заработной платы оговаривается с директором школы и указывается в трудовом договоре, бюджет школы обеспечивает ее содержатель — в государственных школах это Министерство образования и науки, в муниципальных — местное самоуправление.