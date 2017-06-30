Ремонтные работы на участке Тарту-Тапа внесут изменения в расписания поездов

В связи с ремонтными работами на железнодорожном участке Тапа-Тарту с 4 июля и до середины августа в значительной мере изменится расписание движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза, говорится в пресс-релизе Elron.

Часть рейсов на линии Таллинн-Тарту по вторникам, четвергам и субботам (как исключение и в среду, 5 июля) будут замещены автобусами на участке Вягева-Тарту или Йыгева-Тарту. Причем по сравнению с обычным графиком движения в дни ремонта будут особенности в вечернее время 4 июля и утром 5 июля. Для замещаемых частично автобусами рейсов не действуют обычные прямые соединения и возможности пересадки в направлении Валга и Койдула.

”Так как ремонтные работы сдвигаются ближе к Тарту, то в большинстве случаев и в дни ремонта можно будет доехать на поезде из Таллинна до Йыгева и сокращается обслуживаемый автобусами отрезок дороги,- пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. — Радостно нам и от того, что если до сих пор отправлявшийся около 18 часов из Таллинна экспресс-поезд частично замещался автобусами, то с 5 июля и этот рейс мы сможем ежедневно в полном объеме обслуживать поездами. Несомненно, что для пассажиров это будет как быстрее, так и удобнее”.

Действующее расписание движения можно найти на домашней странице Elron www.elron.ee и с 3 июля на информационных стендах на остановках Elron.

Остановки замещающих автобусов отмечены табличками в цветах Elron, а места их расположения можно найти на домашней странице Elron.