Ремонт на участке Тапа-Тарту изменит расписание движения поездов Elron

Ремонтные работы на участке железной дороги Тапа-Тарту вызовут изменения в расписании движения с 16 до 31 августа на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза, сообщает Elron. Три дня в неделю на линии будут в ходу также замещающие автобусы.

Железную дорогу будут ремонтировать по вторникам, четвергам и субботам. В эти дни пассажиры в дневное время на участках Тапа-Ракке и Тапа-Тарту будут обслуживаться замещающими автобусами.

”Производимые во второй половине августа ремонтные работы на участке железной дороги Тапа-Тарту внесут изменения в расписание движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза. По сути, действовать будет то же расписание, по которому поезда были в ходу и в мае и в июне месяце. Особенно стоит обратить внимание на то, что в части замещаемых автобусами рейсов из Тарту нет возможности продолжить поездку в направлении Валга и Койдула, а также в обратном направлении”,- пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Изменения в расписании на линии Таллинн-Тарту с 16 августа:

Пн, Ср, Пт, Вс поезда из Таллинна в Тарту отправляются в 5:39, 8:05, 13:03, 14:13, 15:09, 16:18, 18:10 и 20:21, а из Тарту в Таллинн в 6:17, 7:26, 8:43, 13:28, 15:42, 17:23, 18:49 и 19:38.



Вт, Чт, Сб поезда из Таллинна в Тарту отправляются в 5:39, 8:05, 13:03 (замещающий автобус на участке Тапа-Ракке), 14:13 (замещающий автобус на участке Тапа-Тарту), 15:09 (замещающий автобус на участке Тапа-Тарту), 16:18 (замещающий автобус на участке Тапа-Ракке), 18:10 (замещающий автобус на участке Тапа-Тарту) и 20:21. По тем же дням из Тарту в Таллинн поезд отправляется в 6:17, 7:26, 8:43, 12:57 (замещающий автобус на участке Ракке-Тапа), 14:51 (замещающий автобус на участке Тарту-Тапа), 16:49 (замещающий автобус на участке Ракке-Тапа), 18:01 (замещающий автобус на участке Тарту-Тапа) и 19:38.

Изменения в расписании на линии Тарту-Валга с 16 августа:

Пн, Ср, Пт, Вс поезда из Тарту в направлении Валга отправляются в 10:14, 15:17 и 17:20, а из Валга в направлении Тарту в 6:12 (по рабочим дням), 7:29 (по выходным дням), 14:26 и 17:32.



Вт, Чт, Сб поезда из Тарту в направлении Валга отправляются в 10:14, 14:36 и 17:20, а из Валга в направлении Тарту в 6:12 (по рабочим дням), 7:29 (по выходным дням), 13:10 и 16.00.

Изменения в расписании на линии Тарту-Койдула (Пиуза) с 16 августа:

Из Тарту в направлении Койдула поезда отправляются в 10:16 (поезд едет до Пиуза), 15:32 (по выходным дням, поезд едет до Пиуза), 17:22 (по рабочим дням) и 20:32 (по выходным дням). Из Койдула в Тарту поезда отправляются в 5:56 (по рабочим дням), 7:17 (по выходным дням), 13:49 (по выходным дням, поезд отправляется из Пиуза), 15:39 (по рабочим дням, поезд отправляется из Пиуза) и 17.55 (по выходным дням, поезд отправляется из Пиуза).

Информацию об изменениях в расписаниях и оперативную информацию можно найти на домашней странице Elron по адресу www.elron.ee, а также непосредственно перед началом действия нового расписания на информационных стендах на остановках Elon.