Ремо Холсмер покидает Рийгикогу и уходит в частный сектор

Ремо Холсмер покидает Рийгикогу и приступает на новую должность в предприятии Cramo. Холсмер займет пост исполнительного директора.
Предприятие Cramo предоставляет услуги по аренде строительной техники и инструментов.
Ремо Холсмер покидает Рийгикогу и приступает на новую должность в предприятии Cramo. Холсмер займет пост исполнительного директора.
Предприятие Cramo предоставляет услуги по аренде строительной техники и инструментов.
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