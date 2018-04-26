26.04.2018, 12:46

Ремо Холсмер покидает Рийгикогу и уходит в частный сектор

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rus.delfi.ee
EST 2
Urve Palo ja Tallinna Sadama pressikonverents
Remo HolsmerFoto: Tiit Blaat

Ремо Холсмер покидает Рийгикогу и приступает на новую должность в предприятии Cramo. Холсмер займет пост исполнительного директора.

Предприятие Cramo предоставляет услуги по аренде строительной техники и инструментов.

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