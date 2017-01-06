Закончился год, и пришло время подводить итоги. Elron объявляет номера проездных карт, которые использовались больше всего, и благодарит пассажиров, которые ездили на поездах фирмы чаще всего.

Купивший больше всего билетов клиент приобрел их целых 913 штук, а потративший на билеты самую большую сумму пассажир заплатил за них в общей сложности 1900 евро. Эти владельцы проездных карт получат календарь Elron.

Также фирма отметит купивших 110 билетов на 1876 евро, 153 билета на 1703 евро и 150 билетов на 1650 евро владельцев проездных карт. Они станут обладателями термокружек Elron.

Последние цифры номеров проездных карт, владельцы которых получат призы, опубликованы на домашней странице Elron. Их просят связаться с фирмой по указанному электронному адресу.