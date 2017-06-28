Рекомендация эксперта: профилактика заражения компьютерным вирусом

Поскольку вирус, поразивший компьютерные системы во многих странах мира, сегодня добрался и до Эстонии, будет полезным узнать, что можно сделать, чтобы снизить риск попадания в число жертв кибератаки, говорится в пресс-релизе Telia Eesti.

Руководитель отдела кибербезопасности Telia Eesti Ааре Кирна подтвердил, что, по имеющимся сейчас данным, в сети Telia кибератаке подверглись две крупные фирмы.

”Нас информировали и о возможном заражении вирусом-вымогателем в одном детском саду Таллинна, но наш техник, посетив это учреждение, выяснил, что в этом случае речь идет всего лишь о физической поломке жесткого диска, который нуждался в замене”.

Во избежание заражения Кирна рекомендует:

1. Закрыть протокол SMBv1 или заменить более новой версией.

2. Установить на серверы и рабочие станции обновления и исправления уязвимостей операционной системы и приложений.

3. Своевременно пользоваться качественным антивирусом.

4. Делать резервные копии и хранить их отдельно вне сети.

5. Также вне сети следует держать серверы и рабочие станции, работающие на устаревшем Windows, который по разным причинам невозможно обновить.

6. По возможности избегать ситуаций, когда все пользователи имеют в локальной сети доступ ко всем сетевым дискам или папкам с общим доступом.

Во время первой кибератаки, когда распространялся вирус WannaCry, Telia разослала своим клиентам, в отношении которых был повод сомневаться, не заражено ли их устройство вирусом, оповещение с просьбой обновить свои системы и при возможности закрыть порт 445.

Максим Меламед, отвечающий в Telia Eesti за развитие дополнительных услуг компании, сообщил, что защититься от вируса-вымогателя Petya и других подобных вредоносных вирусов частным клиентам поможет антивирус Telia SAFE, разработанный F-Secure. ”Он проверяет подозрительные ссылки и вложения и способен распознать и предотвратить негативное влияние большинства опасных программ, — сказал Меламед. — Бизнес-клиентам мы рекомендуем пользоваться услугой Telia „Антивирусная защита”, которая позволяет применять признанное на мировом уровне антивирусное программное обеспечение бизнес-класса ESET Endpoint Antivirus”.