11.04.2018, 18:12

Рекомендации эксперта: как обезопасить свои данные в интернете


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Foto: Anni Õnneleid

Заботливое отношение к личным данным сегодня важнее, чем когда-либо прежде. Только что прогремел скандал с использованием личных данным в социальных сетях, причем подобные случаи имели место и в прошлом. Как же обычный человек может простым образом защитить свои данные, и что вообще стоит предпринимать в этой связи?

Инструктор по продукции Samsung Eesti Рихо Копсо приводит наиболее важные правила, которым стоит следовать, отправляясь на просторы интернета.

Проверьте пользовательские настройки в социальных сетях

Чтобы лучше управлять своими данными в социальных сетях следует критически взглянуть на все настройки конфиденциальности. В любом случае стоит просмотреть в учетных записях социальных сетей настройки в отношении того, с кем и какой именно информацией вы делитесь.

”Каждому пользователю социальной сети, вероятно, не стоит знать ваше семейное положение и ваш номер телефона, — сказал Копсо. — Любая предоставляемая информация является важной для всевозможных фирм, которые могут использовать ее в маркетинговых целях без вашего ведома”.

Например, мессенджеры сохраняют историю разговоров пользователей и отправленные SMS-сообщения, если пользователь дает соответствующее согласие, впервые выполняя вход в приложение.

”Хотя, вводя свой номер телефон, пользователь сам дает соответствующее согласие, стоит еще раз подумать, так ли уж необходимо доверять социальным сетям подобную информацию”, — посоветовал Копсо.

Используйте надежные пароли и двухступенчатую аутентификацию

Абсолютно все специалисты по кибербезопасности согласны с тем, что надежный пароль и его регулярная смена — лучший способ защиты своих данных.

”В качестве пароля следует выбрать фразу, которую будет тяжело угадать. Следует использовать не одно слово, а скорее именно фразу — это делает взлом пароль гораздо более тяжелым делом, — отметил Копсо. — К сожалению, утечки данных последнего времени продемонстрировали, что жители Эстонии часто выбирают в качестве пароля пресловутые сочетания ”123456”, ”parool” или ”qwerty”. Это крайне рискованно — с таким же успехом от пароля вообще можно было бы отказаться”.

ТОП

Содержание пароля должно быть максимально непредсказуемым. К примеру, вместо фразы ”Minuparoolonvägakeeruline” было бы лучше использовать вариант ”M1nyPAr00l0Nv2gak33rul1ne”. Сама фраза остается прежней, но в таком случае в пароле используются цифры и заглавные буквы, что делает его взлом заметно сложнее.

Также дополнительную защиту обеспечивает двухступенчатая аутентификация. Это простое средство, защищающее данные пользователя даже если злоумышленнику станет известен его пароль.

Не щелкайте ни по каким неизвестным или подозрительным ссылкам

Кажется невероятным, но люди зачастую щелкают буквально по все ссылкам, которые получают по электронной почте или видят во всплывающих окнах. Большая красная надпись ”Нажмите сюда!” должна быть первым признаком того, что в безопасности сайта следует дополнительно убедиться. Пришедшее с адреса электронной почты друга письмо с одной только ссылкой может показаться достоверным, поскольку мы часто шлем друг другу смешные картинки и видеоролики. Однако, если в письме друг прямым текстом не сказал, что ссылка безопасна, щелкать по ней не стоит. Если же друг по телефону подтвердит, что он действительно слал вам такую ссылку, можете осторожно заглянуть.

”Одно необдуманное нажатие на ссылку может передать в руки злоумышленников весь ваш компьютер, находящиеся в нем данные, финансовые дела и прочую важную информацию”, — сказал Копсо.

Используйте надежные устройства с возможностью шифрования

Также следует тщательно обдумать повседневное использование различных устройств. Большинство смарт-устройств подключается к интернету и передает некоторые данные фирме-разработчику.

Недавно ряд производителей смартфонов попал под огонь критики, поскольку логика функционирования их устройств не уважала в достаточной степени конфиденциальность пользователей. Поэтому, выбирая смарт-устройство, важно понять, кто является его производителем и как эта компания поступает с попадающими в устройства пользовательскими данными.

”Телефоны Samsung для хранения личных данных используют систему безопасности Knox, позволяющую пользователям, к примеру, хранить чувствительные данные в специальных защищенных паролем папках. В 2014 году Агентство национальной безопасности США (NSA) подтвердило, что защищенные системой Knox устройства подходят для использования государственными чиновниками в рабочих целях”, — отметил Копсо.

Нужно ли разрешать все, о чем у вас просят?

Используя смарт-устройства, важно помнить, что приложениям совершенно не нужно предоставлять доступ ко всем данным.

”Очевидно, многие сталкивались с ситуацией, когда приложение или мобильная игра запрашивает доступ к контактам или месту расположения пользователя. Если информация не важна для функционирования приложения, вы можете смело отказывать в доступе. В таком случае, одним поводом для беспокойства окажется меньше”, — сказал Копсо.

Логично, что приложение Google Maps нуждается в данных о месте нахождения пользователя, но вот мобильной игре такие сведения ни к чему.

Используйте антивирусные программы и регулярно обновляйте программное обеспечение

Использовать антивирусные программы теперь нужно не только на компьютерах, но и на мобильных платформах. Также следует вовремя устанавливать обновления программного обеспечения, поскольку время от времени в системах обнаруживают уязвимости, и их важно оперативно перекрывать.

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