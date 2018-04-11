Рекомендации эксперта: как обезопасить свои данные в интернете

”Хотя, вводя свой номер телефон, пользователь сам дает соответствующее согласие, стоит еще раз подумать, так ли уж необходимо доверять социальным сетям подобную информацию”, — посоветовал Копсо.

Используйте надежные пароли и двухступенчатую аутентификацию

Абсолютно все специалисты по кибербезопасности согласны с тем, что надежный пароль и его регулярная смена — лучший способ защиты своих данных.

”В качестве пароля следует выбрать фразу, которую будет тяжело угадать. Следует использовать не одно слово, а скорее именно фразу — это делает взлом пароль гораздо более тяжелым делом, — отметил Копсо. — К сожалению, утечки данных последнего времени продемонстрировали, что жители Эстонии часто выбирают в качестве пароля пресловутые сочетания ”123456”, ”parool” или ”qwerty”. Это крайне рискованно — с таким же успехом от пароля вообще можно было бы отказаться”.

Содержание пароля должно быть максимально непредсказуемым. К примеру, вместо фразы ”Minuparoolonvägakeeruline” было бы лучше использовать вариант ”M1nyPAr00l0Nv2gak33rul1ne”. Сама фраза остается прежней, но в таком случае в пароле используются цифры и заглавные буквы, что делает его взлом заметно сложнее.

Также дополнительную защиту обеспечивает двухступенчатая аутентификация. Это простое средство, защищающее данные пользователя даже если злоумышленнику станет известен его пароль.

Не щелкайте ни по каким неизвестным или подозрительным ссылкам

Кажется невероятным, но люди зачастую щелкают буквально по все ссылкам, которые получают по электронной почте или видят во всплывающих окнах. Большая красная надпись ”Нажмите сюда!” должна быть первым признаком того, что в безопасности сайта следует дополнительно убедиться. Пришедшее с адреса электронной почты друга письмо с одной только ссылкой может показаться достоверным, поскольку мы часто шлем друг другу смешные картинки и видеоролики. Однако, если в письме друг прямым текстом не сказал, что ссылка безопасна, щелкать по ней не стоит. Если же друг по телефону подтвердит, что он действительно слал вам такую ссылку, можете осторожно заглянуть.

”Одно необдуманное нажатие на ссылку может передать в руки злоумышленников весь ваш компьютер, находящиеся в нем данные, финансовые дела и прочую важную информацию”, — сказал Копсо.

Используйте надежные устройства с возможностью шифрования

Также следует тщательно обдумать повседневное использование различных устройств. Большинство смарт-устройств подключается к интернету и передает некоторые данные фирме-разработчику.

Недавно ряд производителей смартфонов попал под огонь критики, поскольку логика функционирования их устройств не уважала в достаточной степени конфиденциальность пользователей. Поэтому, выбирая смарт-устройство, важно понять, кто является его производителем и как эта компания поступает с попадающими в устройства пользовательскими данными.